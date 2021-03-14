Eren Erdem: Ahlaksız adam, gizli tanıkla beni tutuklattı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Manisa’da işsizliğe karşı “Muhtarlara üniversite mezunu bir danışman atanması” önerisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem arasında tartışmaya neden oldu. Erdem, Varank'ın kendisine "Gizli tanık kumpası" kurduğunu iddia etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Manisa’da işsizliğe karşı “Muhtarlara üniversite mezunu bir danışman atanması” önerisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem arasında tartışmaya neden oldu.
Bakan Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu’nun önerisini Twitter hesabından paylaşıp tepki gösterdi. Varank, “10 milyon işsiz olduğunu iddia eden pabucumun hesap uzmanı Kılıçdaroğlu, 50 bin 278 muhtara birer özel kalem atayarak işsizliği bitireceğine inanıyor. E-devlet portalını tetris oyun sitesine çevirmeyi de akıl ederse Nobel Ekonomi Ödülü'nü alarak kesin tarihe geçer” ifadelerini kullandı.
Varank’ın “Pabucumun hesap uzmanı” ifadelerine tepki gösteren Eren Erdem ise “Şu kalitesiz üslubuna rağmen neden bakansın biliyor musun? Bana ve birçok siyasetçiye; ‘para vererek gizli tanık kumpasları kurup’ paket servis yargı operasyonları düzenlediğin için. Başka bir meziyetin yok. Üslubuna bakılırsa; bu meziyet için dahi katlanılmaz bir organizmasın!” diye belirtti.
"GİZLİ TANIK" KUMPASI KURDUĞUNU İDDİA ETTİ
Varank daha sonra, Eren Erdem’in “Kumpasçı” sözlerine yanıt verdi. Varank, “Ağzını her açtığında Cumhurbaşkanımız, ailesi ve Ak Partili siyasilere ağız dolusu hakaretler eden birinin hakettiği üslup budur Terör örgütüne yardımdan mahkum olmuş senin gibi alçakların iftiralarıyla zaten mahkemede hesaplaşıyorum Debelendiğin çamurdaki pislik bana bulaşmaz” dedi.
Varank'ın kendisine "Gizli tanık kumpası" kurduğunu iddia eden Erdem ise son olarak şu ifadeleri kullandı:
"Ben mi mahkum oldum? Ahlaksız adam!Sen beni tutuklattın. Senin 'para verdiğin gizli tanık' duruşmada, Mustafa Varank’ın telkiniyle bu ifadeyi verdim dedi. Tutanak var! Segbis kaydı var! Sen şimdi kudret sahibisin , böyle yazar çizersin. Devran döndüğünde; hesap vereceksiniz Mısto!"
Benmi mahkum oldum?— Eren Erdem (@erenerdemnet) March 13, 2021
Ahlaksız adam!Sen beni tutuklattın. Senin “para verdiğin GİZLİ TANIK” duruşmada, Mustafa Varank’ın telkiniyle bu ifadeyi verdim dedi.
Tutanak var!
Segbis kaydı var!
Sen şimdi kudret sahibisin , böyle yazar çizersin. Devran döndüğünde; hesap vereceksiniz Mısto! https://t.co/9P3jtMcOIh
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