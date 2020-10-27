Eren Erdem koronavirüse yakalandı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Erdem, "Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması, maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum" dedi.

ANKA
27 Ekim 2020 Salı, 19:28
Eren Erdem koronavirüse yakalandı
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CHP PM üyesi Erdem, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdem, "Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce “pozitif” olduğumu öğrendim. Genel sağlık durumum iyidir. Evimde izoleyim" dedi ve vatandaşları maske ve mesafe kuralına uymaları konusunda çağrı yaptı. 




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