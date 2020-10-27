Eren Erdem koronavirüse yakalandı

27 Ekim 2020 Salı, 19:28

CHP PM üyesi Erdem, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdem, "Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce “pozitif” olduğumu öğrendim. Genel sağlık durumum iyidir. Evimde izoleyim" dedi ve vatandaşları maske ve mesafe kuralına uymaları konusunda çağrı yaptı.





