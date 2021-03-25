Eren Erdem'den Mustafa Şentop'a Montrö tepkisi: Hükümet ortaya bir bomba atıyor...
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 'Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nden kararname ile çekildiği gibi Montrö'den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir' ifadelerine tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldığı bir televizyon programında “Belki bugünkü Cumhurbaşkanı olmaz da bir başkası gelip Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden de, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden de çekebilir mi?” sorusuna yanıt verdi.
Şentop'un “Evet yapabilir. Bunu sadece bizim Cumhurbaşkanımız ya da bakanlar kurulumuz değil, Almanya da yapabilir, Amerika da yapabilir” cevabına CHP'li Eren Erdem tepki gösterdi.
Eren Erdem sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Şentop'a, "Demek ki bu haftanın konusu “Montrö..” Esnaf bitmiş, vatandaş pazara çıkamaz hale gelmiş, işsizlik 10 milyonu geçmiş, çiftçi iflas etmiş, ahali kan ağlıyor; kimin umrunda! Hükümet ortaya bir bomba atıyor, haftalarca bu hakikatler 2'nci plana düşüyor. Yeni bomba Montrö..." şeklinde yanıt verdi.
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