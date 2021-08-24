Eren Erdem'in acı günü: Çok üzgünüm

CHP PM üyesi Eren Erdem'in teyzesi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 15:47
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Erdem'in teyzesi Hüsniye Yetkin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hüsniye Yetkin, yarın 12:30 Elazığ Fevzi Çakmak Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Erdem "Teyzemin vefat haberini aldım, çok üzgünüm. Yarın Elazığ’dan Hakka uğurlayacağız. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.


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