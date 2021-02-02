Erencan Yardımcı transferine tepki yağdı
Galatasaray'ın transferin son günü Eyüpspor'a 4.2 milyon liraya satması rakip taraftarların tepkisini çekti. Eyüpspor'un 18 yaşındaki futbolcuya 4 milyon lira bonservis ödemesi "Şaibe" iddialarını beraberinde getirdi.
İkinci Lig ekiplerinden Eyüpspor Galatasaray'ın 18 yaşındaki forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı’nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Transferin ardından sosyal medya kullanıcıları bu transfere tepki gösterdi. Fenerbahçe Hukukçular Derneği Kurucu Başkanı Avukat Taha Gökberk Doğan, transferin takipçisi olacaklarını söyledi.
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