Erencan Yardımcı transferine tepki yağdı

02 Şubat 2021 Salı, 14:41

İkinci Li g ekiplerinden Eyüpspor Galatasaray'ın 18 yaşındaki forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı’nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Transferin ardından sosyal medya kullanıcıları bu transfere tepki gösterdi. Fenerbahçe Hukukçular Derneği Kurucu Başkanı Avukat Taha Gökberk Doğan, transferin takipçisi olacaklarını söyledi.