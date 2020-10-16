Ergene derin deşarj projesinde skandal: vana patladı

16 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Ergene Havzası’nı koruma eylem planı kapsamında organize sanayi bölgelerinin (OSB) ortak atık su arıtma tesislerinden çıkan suların Marmara Denizi’ne derin deşarjı projesi çalışmaları kapsamında deneme sırasında vana kırıldı. Velimeşe ile Sağlık Mahallesi arasında Çerkezköy yönünden gelen hattaki kırılma nedeniyle atık sular çevreye yayıldı. Tarlaları su altında kalan bölge sakinleri isyan etti. Toprak bilimci Prof. Dr. Doğan Kantarcı “Arıtılmış dedikleri bu kirli sanayi atık suyunu Marmara Denizi’nin dibine vereceklerdi. Marmara Denizi’ne bu kirli suyun verilmemesi için insanlarımız çırpındı” dedi.

Istrancalar’daki Yıldız Dağları’ndan doğup Meriç Nehri ile birleşerek Ege Denizi’ne dökülen Ergene, 1970’lerden beri Çerkezköy ve Çorlu’daki sanayi tesisleri yüzünden kirletiliyor. Ergene Havzası Organize Sanayi Bölgesi Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri’nde arıtılmış atıksuların Marmara Denizi’ne verilmesine ilişkin “Ergene Derin Deniz Deşarjı” projesi sürüyor. Bölge sakinleri test amacıyla borulara arıtılmış atık su basıldığı, vananın patlaması nedeniyle de çevredeki tarlaları suların bastığını anlattı.

‘DAHA DA KİRLETECEK’

Bölge sakini Murat Sevgi, “Ergene Derin Deşarj Projesi aradan geçen 9 buçuk yıl içerisinde yamalı bohçaya döndü. Projenin test aşamasında atıklar tarım alanlarını bastı. Trakya için bu durum çok üzücü” dedi.

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Toprakbilimci Prof. Dr. Doğan Kantarcı da “Ergene Nehri ve yan kolları öteden beri evsel ve sanayi atık sularının verildiği bir akarsudur. Bu sular ile sulanan tarım alanlarında topraklar da ağır metaller ile kirlendi. Çare olarak evsel ve sanayi atık sularının arıtılarak Ergene Nehri’ne verilmesi, böylece dereler ile nehir yatağının temizlenmesini öngören projeler yapılmıştır. Ancak daha sonra arıtılmış atık suların Ergene Nehri’ne değil de Marmara Denizi’ne, 45 metre derine boşaltılması (Derin deşarj) projesi ortaya atılmıştır” diye konuştu.

Suların aktarılması için bir boru-tünel sistemi yapıldığını anlatan Kantarcı, “Ergene Nehri’ni temizlemek bir yana bırakılmış, Marmara Denizi’ni daha da kirletmek yönünde çalışmalara girişilmiştir. Ancak Velimeşe-Çorlu boru hattında 6 Ekim’de yapılan bir denemede vana patlamış, kirli, kara renkli su çok geniş tarım alanlarına yayılmıştır. Arıtılmamış atık su, altı kum olan tarım alanından sızıp, yeraltı suyunu da kirletecektir. Atık suyun arıtılmasında yetersizlik vardır” dedi.