Ergin Ataman: “Anadolu Efes Türkiye’nin gururu oldu”

07 Haziran 2021 Pazartesi, 21:38

ING Basketbol Süper Ligi’nde ve THY Euroleague’de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Atman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Takımıyla gurur duyduğunu vurgulayan Ergin Ataman, “Müthiş bir sezon geçirdik. Oyuncularım Türkiye'nin gururu oldu. Bütün sezonda sadece tek maç kaydettik. Sezonu iki kupayla bitirdik. İnşallah önümüzdeki sezon aynı takım ve aynı hedeflerle devam edeceğiz.”ifadelerini kullandı.



