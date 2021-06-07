<p>ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 66-93 mağlup ederek şampiyon oldu.<br></p>
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ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 66-93 mağlup ederek şampiyon oldu.

<p>Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague kupasını müzesine götüren ve ligde seriyi 3-0 kazanan lacivert-beyazlılar, 15. Türkiye şampiyonluğunu yaşadı.<br></p>
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Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague kupasını müzesine götüren ve ligde seriyi 3-0 kazanan lacivert-beyazlılar, 15. Türkiye şampiyonluğunu yaşadı.

<p>Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maça dış atışlarda iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreğin ilk beş dakikasını 9-16 önde geçti.&nbsp;<br></p>
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maça dış atışlarda iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreğin ilk beş dakikasını 9-16 önde geçti. 

<p>Fenerbahçe Beko'nun üst üste bulduğu sayılara rağmen lacivert-beyazlılar, televizyon molasına 16-19 önde girdi. Nando De Colo'nun iyi performansıyla toparlanan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 25-21 önde tamamladı.<br></p>
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Fenerbahçe Beko'nun üst üste bulduğu sayılara rağmen lacivert-beyazlılar, televizyon molasına 16-19 önde girdi. Nando De Colo'nun iyi performansıyla toparlanan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 25-21 önde tamamladı.

<p>İkinci çeyrek, iki takımın çekişmesine sahne oldu. Fenerbahçe Beko'nun hücumda ve dış atışlarda iyi performans gösterememesi üzerine Anadolu Efes, deplasmanda soyunma odasına 32-44 önde gitti. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, periyot sırasında teknik faul aldı.<br></p>
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İkinci çeyrek, iki takımın çekişmesine sahne oldu. Fenerbahçe Beko'nun hücumda ve dış atışlarda iyi performans gösterememesi üzerine Anadolu Efes, deplasmanda soyunma odasına 32-44 önde gitti. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, periyot sırasında teknik faul aldı.

<p>Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe çok hızlı başladı. Efes, üç dakikada bulduğu sayılarla farkı 20'ye çıkardı. Lacivert-beyazlılar, periyodun ilk yarısını 10-1'lik seriyle geçti. Çeyrek, Efes'in 47-72'lik üstünlüğüyle tamamlandı.</p>
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Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe çok hızlı başladı. Efes, üç dakikada bulduğu sayılarla farkı 20'ye çıkardı. Lacivert-beyazlılar, periyodun ilk yarısını 10-1'lik seriyle geçti. Çeyrek, Efes'in 47-72'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

<p>Fenerbahçe Beko, son çeyreğe reaksiyon vererek, 10-0'lık seriyle başladı ve farkı 25'ten 15'e çekti. Ancak farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 66-93 kazanarak seriyi 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.</p>
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Fenerbahçe Beko, son çeyreğe reaksiyon vererek, 10-0'lık seriyle başladı ve farkı 25'ten 15'e çekti. Ancak farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 66-93 kazanarak seriyi 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

<p>Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'i şampiyonlukla tamamlayarak Fenerbahçe'nin ardından ülkeye ikinci EuroLeague kupasını getiren Anadolu Efes, bu sezon mücadele ettiği ikinci turnuvada şampiyonluğa ulaştı.&nbsp;<br></p>
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Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'i şampiyonlukla tamamlayarak Fenerbahçe'nin ardından ülkeye ikinci EuroLeague kupasını getiren Anadolu Efes, bu sezon mücadele ettiği ikinci turnuvada şampiyonluğa ulaştı. 

<p>1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 ve 2019 yıllarında Türkiye Ligi şampiyonu olan Efes, bu kupayı 15. kez müzesine götürdü.<br></p>
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1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 ve 2019 yıllarında Türkiye Ligi şampiyonu olan Efes, bu kupayı 15. kez müzesine götürdü.

<p>Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, bu sonuçla beşinci Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı. 55 yaşındaki Ataman; geçmişte Anadolu Efes ile iki, Beşiktaş ve Galatasaray ile birer lig kupası kaldırmıştı.</p>
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Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, bu sonuçla beşinci Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı. 55 yaşındaki Ataman; geçmişte Anadolu Efes ile iki, Beşiktaş ve Galatasaray ile birer lig kupası kaldırmıştı.

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