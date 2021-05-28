Ergin Ataman:” Bize inanmaya devam edin, kupayı kazanacağız”

28 Mayıs 2021 Cuma, 21:53

EuroLeague Final-Four’da CSKA Moskova’yı 89-86 mağlup ederek finale yükselen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, maç sonunda karşılaşma ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Deneyimli antrenörün açıklamaları şöyle:

"CSKA MOSKOVA SON PERİYOTTA FARKLI OYUN TARZIYLA OYNADI"

"İlk üç periyot, tamamen kendi stratejimizi ortaya koyduk. İstanbul'da olduğu gibi maçı domine etmeyi başardık. CSKA, son periyodda tamamen farklı bir oyun tarzına büründü ve topu sadece Clyburn’ün eline verdi. CSKA yaklaşınca hücumda da panik yaptık"

"İYİ SAVUNMA YAPTIK VE MAÇI KAZANDIK"

"Madrid'de kaybettiğimiz maçın tekrarı gibi olmaya başladı ama son iki savunmayı iyi yaptık ve maçı kazandık. Daha rahat kazanabilirdik. Türkiye’den bizi izleyenlere büyük heyecan yaşattık. Herkesten özür diliyoruz."

"CSKA'DAN 2019 FİNALİNİN RÖVANŞINI ALDIK"

"CSKA'dan 2019 finalinin rövanşını aldık. Geçen sene şampiyonluğa giderken pandemiden dolayı yolumuz durmuştu. Şimdi yine finaldeyiz. İyi oynayıp kazanmaya çalışacağız."

"LARKİN'E KÖTÜ OYNADI DİYEMEYİZ"

"Beaubois ve Micic'in performansı nedeniyle Larkin'e istediği dakikalarda performans sergileyemedi. Kenarda beklemek Larkin’i biraz strese soktu. Oyuna girince de diğer oyuncularla aynı performansı bekliyorsunuz fakat Larkin oyuna ısınamadı. Larkin’e kötü oynadı dersiniz ama 11 sayı atıp işini yaptı. Finalde daha iyi olacaktır."

"BİZE İNANMAYA DEVAM EDİN, BİZ KUPAYI KAZANACAĞIZ"

"Kupayı kazanan İlk Türk antrenör olup olmamam önemli değil. Bir Türk takımı söz konusu ve kupayı kazanmak için çok çaba sarf edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Bize inanmaya devam edin, biz kupayı kazanacağız."