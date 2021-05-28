Ergin Ataman'dan Final Four açıklaması
Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, "Çok tecrübeli bir takımla oynayacağız, en iyi basketbolumuzu oynamak isteyeceğiz." dedi
THY Euroleague'de Final Four’da CSKA Moskova ile karşılaşacak Anadolu Efes’in deneyimli başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
Deneyimli antrenör Ergin Ataman karşılaşmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Herkes bizim iyi bir hücum takımı olduğumuzu düşünüyor, zaten bu doğru, yaratıcı oyuncularımız var fakat bu akşam bir maçlık mücadeleden bahsediyoruz, onların geçiş hücumlarına karşı önlem almalıyız. Savunma maçı da olabilir, bizim için çok da fark etmiyor, stratejimizi sahaya koymalıyız. Maça hazırız." ifadelerini kullandı.
Ataman tecrübeli bir takımla karşılaştıklarını altını çizerek,"Dürüst olmak gerekirse çok fazla geçmişe takılı kalmak istemiyorum, biraz daha bugüne odaklanmak istiyorum. Çok tecrübeli bir takımla oynayacağız, en iyi basketbolumuzu oynamak isteyeceğiz. İyi savunma yapmak, koşmak, topu çaldıktan ya da ribaunt aldıktan sonra koşmak çok önemli." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.
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