Ergin Ataman Euroleague kupasını kazanan ilk Türk başantrenör oldu

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 00:05

THY EuroLeague Final Four’unda üst üste 2'nci kez final maçına kalan temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona karşısında tarih yazdı ve İspanyol ekibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes‘te Ergin Ataman da önemli ilkleri gerçekleştirdi. Ergin Ataman bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör olarak adını tarihe yazdırdı.

Ataman, EuroCup, Saporta Kupası ve FIBA EuroChallenge’dan sonra kariyerindeki 4'üncü Avrupa kupasını kazanarak Avrupa'daki bütün kupaları kaldırmış oldu.

Ergin Ataman, başantrenörlük kariyerinde ilk Avrupa kupasını İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla elde etti. Ataman, Siena ile 2001-2002 sezonunda FIBA Saporta Kupası finalinde İspanyol Pamesa Valencia’yı 81-71 yenerek şampiyonluk yaşadı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’I AVRUPA’DA ŞAMPİYON YAPTI

Başarılı başantrenör, Beşiktaş’ın başında 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge finalinde Fransız ekibi Elan Chalon’u 91-86 yenerek kupaya uzandı. Ergin Ataman, 2016 yılında da Galatasaray ile Eurocup finalinde 66-62 yenildiği Fransa’nın Strasbourg temsilcisini İstanbul’da 78-67’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

İşte karşılaşmanın özeti: