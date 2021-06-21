Ergin Ataman THY Euroleague'de "Yılın Koçu" seçildi

Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, Avrupa'da yılın en iyi antrenörü seçildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 18:22
Ergin Ataman THY Euroleague'de
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Anadolu Efes'i tarihinin ilk THY Euroleague şampiyonluğuna taşıyan Ergin Ataman büyük bir ödülle onurlandırıldı. Deneyimli başantrenör, Euroleague'de yılın koçu seçildi.

Ergin Ataman bu ödülü alan ilk Türk başantrenör oldu.

THY Euroleague'de normal sezonu üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes; play off'ta Real Madrid'i, Final Four'da ise CSKA Moskova ve Barcelona'yı yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

Ataman ödülünü yeni sezonun ilk iç saha maçında alacak.


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