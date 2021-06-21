Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Doğan Alemdar açıklaması

21 Haziran 2021 Pazartesi, 14:29

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı ekibin genç kalecisi Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'a transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Kayseri TV1'e konuşan Gözbaşı, Alemdar'ın transferi konusunda kesinleşen bir takımın bulunmadığını belirtti.

Gözbaşı, sözlerine şöyle devam etti:

"Görüşmeler yapılıyor ama net bir takım yok. Lyon ile ilgili şunu söyleyebilirim: Rakamları müzakere ediyoruz."

18 yaşındaki Doğan Alemdar, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçın 9'unda kalesini gole kapattı.