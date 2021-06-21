Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Doğan Alemdar açıklaması
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın genç kalecisi Doğan Alemdar'ın transferi için Olympique Lyon ile görüştüklerini açıkladı.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı ekibin genç kalecisi Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'a transferi konusunda açıklamalarda bulundu.
Kayseri TV1'e konuşan Gözbaşı, Alemdar'ın transferi konusunda kesinleşen bir takımın bulunmadığını belirtti.
Gözbaşı, sözlerine şöyle devam etti:
"Görüşmeler yapılıyor ama net bir takım yok. Lyon ile ilgili şunu söyleyebilirim: Rakamları müzakere ediyoruz."
18 yaşındaki Doğan Alemdar, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçın 9'unda kalesini gole kapattı.
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