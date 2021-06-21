ÖZEL | Sakaryaspor başkan adayı Esra Karaaslan seçime alınmadı!
Sakaryaspor başkan adayı Esra Karaaslan bugün düzenlenen Genel Kurul'da seçime alınmadı. Karaaslan cumhuriyet.com'a konuştu.
Sakaryaspor'da bugün yapılan kongreye başkan adayı Esra Karaaslan'ın adaylığının tanınmaması damga vurdu.
Seçim başlamadan 1.5 saat önce listesini teslim eden ve adaylık konuşmasını yapan Karaaslan sandık geldiğinde ise şok yaşadı. Sandık gelene kadar kendisine herhangi bir uyarı gelmediğinin altını çizen Karaaslan, seçim başladığında ise seçime giremeyeceğini öğrendiğini ifade etti.
Esra Karaaslan'ın, Divan Kurulu'na yaptığı itiraz sonucunda Yüksek Divan Kurulu Başkanı Muammer Güneş, Karaaslan'ın seçime dahil olmasına müsade etse de bir diğer başkan adayı Uğur Akkuş'un listesindeki Akın Aksakal duruma müdahale ederek Karaaslan'ın seçime girmesini engelledi.
Esra Karaaslan, seçim sonucunda mahkemeye giderek seçimin tekrarlanması için başvuruda bulunacağını açıkladı.
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