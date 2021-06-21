Volkan Şen, Adana Demirspor'a veda etti
Volkan Şen, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Adana Demirspor'dan ayrıldığını duyurdu.
Deneyimli oyuncu Volkan Şen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iki sezondur formasını giydiği Adana Demirspor'da ayrıldığını duyurdu.
Volkan Şen, Adana Demirspor'a şu sözlerle veda etti:
"İki sezondur formasını gururla taşıdığım ve şampiyonluk yaşadığım Adana Demirspor kulübünden anlaşarak ayrılıyorum. Gelmem için maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta babam, abim, başkanım Murat Sancak'a, Samet Hocama, daha önce emeği geçen hocalarıma ve tabii ki abim, menajerim Metin Korkmaz'a, Halil Bahar ve Gökhan Hocama, gecesini gündüzüne katan her daim yanımızda olan tüm çalışan personelimize, bana göre Türkiye'nin en büyük taraftar gruplarından Şimşekler Grubu'na, tüm Adana Demirspor taraftarlarına destekleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."
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