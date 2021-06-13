Eriksen'in sağlık durumu ile ilgili son gelişme

13 Haziran 2021 Pazar, 17:38

Finlandiya maçının ilk yarısında sahada fenalaşan ve doktor müdahelesi ile yaşama tutunduğu öğrenilen Danimarka'nın Interli oyuncusu Christian Eriksen'in sağlık durumu ile igili son gelişmeler açıklandı. Danimarka Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, detaylı incelemeler yapmak amacıyla Eriksen'in tedavisine hastanede devam edileceği belirtildi. Federasyon yetkililerince sabah gerçekleştirilen ziyarette milli takım arkadaşlarına selam gönderen Interli 29 yaşındaki oyuncuya, her türlü desteğin verileceği de vurgulandı. Doktorlar şu aşamada Eriksen'e normal yaşama dönme izni vermiyor.

KORKUTMUŞTU

Christian Eriksen, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.



