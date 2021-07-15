‘Erivan’dan ateşkes ihlali’

15 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Azerbaycan Savunma Bakanlığı önceki gün Şuşa kenti civarındaki Azerbaycan mevzilerine, Rus Barış Gücü’nün yerleştiği bölgede bulunan Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığını açıkladı.

Bir Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtildi. Ermeni askerlerinin misilleme ateşiyle susturulduğu ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu ifade edildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise ateş açan tarafın Azerbaycan olduğunu ileri sürerek bir Ermeni askerinin öldüğünü kaydetti. Geçen yıl taraflar arasında Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ardından Rusya arabuluculuğunda bölgede ateşkes anlaşması imzalanmıştı.