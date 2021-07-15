‘Erivan’dan ateşkes ihlali’
Ermenistan ile Azerbaycan arasında tansiyon yine yükseldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı önceki gün Şuşa kenti civarındaki Azerbaycan mevzilerine, Rus Barış Gücü’nün yerleştiği bölgede bulunan Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığını açıkladı.
Bir Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtildi. Ermeni askerlerinin misilleme ateşiyle susturulduğu ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu ifade edildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise ateş açan tarafın Azerbaycan olduğunu ileri sürerek bir Ermeni askerinin öldüğünü kaydetti. Geçen yıl taraflar arasında Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ardından Rusya arabuluculuğunda bölgede ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
Video Haberler
- Adana'da orman yangını
- Ölümden saniyelerle kurtuldular
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Turistlerin zor anları! Yardımlarına polis yetişti
- Ankara'da skandal görüntüler kameraya yansıdı
- CHP'li Kaya su sıkıntısı çeken mahallede isyan etti
- Başına gelmeyen kalmadı! Damada cenaze töreni yaptılar
- İki araç çarpıştı: 12 yaralı
- Korku dolu anlar! Annesini darbedip, silah doğrulttu
- Akaryakıt istasyonunda hayata döndürme mücadelesi
En Çok Okunan Haberler
- Akşener: Adayımız 13'üncü Cumhurbaşkanı
- İmamoğlu ve Yavaş, Sultan'ın tahtını sallıyor
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'li yazardan Hilal Kaplan kararına çok sert tepki
- Deniz Baykal'dan kendisine yönelik suçlamalara yanıt
- THK'de skandal! Milyonlarca liralık rant ortaya çıktı
- AKP'den Kayıp silahlar açıklaması
- Nedim Şener'e tazminat şoku!
- Sıla'ya şiddet davasında Ahmet Kural'a hapis cezası
- HDP ilçe binasına silahlı saldırı