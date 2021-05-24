Sedat Peker’in videosuyla gündeme gelen Erkam Yıldırım kimdir?

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:54

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker, yayımladığı videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın uyuşturucu ticaretinin içinde yer aldığını öne sürdü.

2020'nin Haziran ayında Kolombiya'da 4 ton 900 kilo kokain yakalandıktan sonra yeni bir güzergah çalışması yapıldığını iddia eden Peker, uyuşturucunun Venezuela üzerinden getirilmeye başlandığını iddia etti. Peker, bu güzergah çalışmalarını yapmak için eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 2021'in Ocak ve Şubat aylarında Venezuela'ya gittiğini öne sürdü. Peker ayrıca Erkam Yıldırım'ın Kıbrıs'a gittiğinde, uyuşturucu parası trafiğini yönettiğini öne sürdüğü Halil Falyalı'nın misafiri olduğunu da iddia etti.

"OĞLUM, VENEZUELA'YA MASKE TEST KİTİ DAĞITMAK İÇİN GİTTİ"

Eski başbakan Binali Yıldırım, Peker'in sözlerine karşılık olarak, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir" açıklamasında bulundu.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, şu şekilde konuştu:

"Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil; geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, o münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyet ile gittiği ifade ediliyor, bu da gerçek dışıdır. Kendi biletini alarak, kendi imkanlarıyla, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir."

Peker'in bu iddialarının ardından 'Erkam Yıldırım kimdir?' sorusu gündeme geldi.

İşte Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın hayatı ve hakkındaki iddialar...

ERKAM YILDIRIM KİMDİR?

Eski RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Yıldırım ailesinin denizcilik macerasını, 2008 yılında yayımlanan “Babam Sağolsun” kitabında aktarmıştı. Buna göre, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın denizcilik macerası şöyle:

26 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Erkam Yıldırım, liseden sonra "iş hayatına" atıldı. Henüz 21 yaşındayken 17 yaşındaki kız kardeşi Bahar Büşra Yıldırım ile birlikte, 6 Şubat 2002'de 10 bin TL sermayeyle Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kurdu.

Şirket, 25 Mart 2003’te, borçlarından dolayı İtalya’da satışa çıkarılan “Happy Dolphin” adlı feribotun 445 bin avroya kazandığı ihaleyle sahibi oldu.

Bu paranın kaynağı sorulduğunda Erkam Yıldırım, yıllardır acente işi yaptığını, Çeşme'deki iki acentesinden birikimleri olduğunu ve bazı uluslararası seyahat acentelerinden de destek gördüğünü söyledi. Paranın 200 bin avrosu Santour şirketinden borç alınmıştı. Bu şirket, Tuzla Tersanesinde Sancak 1 adlı gemisinin yanması üzerine Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Ankara Feribotuna ihalesiz sahip olmuştu. Santour’un kardeş şirketi ise Sancak Lines’dı. Sancak Lines şirketinin eski genel müdürü ise Binali Yıldırım'dı.

“Happy Dolphin” yenilendi ve 6 Haziran 2003'te Derin Deniz adıyla "uluslararası yolcu ve yük gemisi" ibaresiyle kaydı yapıldı.

AKP'nin iktidara gelmesinin üzerinden daha 1 yıl geçmişken 4 Kasım 2003'te şirketin sermayesi 500 bin TL’ye yükseldi.

TBMM'DE SORUŞTURMA ÖNERGESİ

CHP’nin, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında Meclise verdiği soruşturma önergesinde bu süreç anlatılıp şu ifadelere yer verildi:

"Sancak Line-Santour Şirketlerinin Türkiye Denizcilik İşletmelerinden kiraladığı Ankara Feribotu, Brindizi-Çeşme hattında çalışırken, limandan çıkışı 25 Haziran 2003 tarihinde İtalyan makamlarınca eksik donanımlarından dolayı engellenmiştir. Brindizi Limanında 7,5 saat bekletilen geminin sefere çıkmasına, İtalyan makamlarına Ulaştırma Bakanlığından ‘karakutu olmadan hareket edebilir’ yazısının ulaşmasıyla izin verilmiştir. Ulaştırma Bakanlığından yazılan bu yazı, Bakanın, oğlu ve kızına ait Derin Denizcilik adlı şirketle ticarî ilişkileri olan ve aynı zamanda, kendisinin geçmişte görev yaptığı bir şirketin uluslararası standartlara uymayan gemisinin, Bakanlık görevinin yetki ve nüfuzunu kullanarak ticarî faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlayarak görevini kötüye kullandığını göstermektedir…”

Önerge, 105 milletvekilinin kabul oyuna karşı 319 oyla reddedildi. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünde, “Bu iş ahlaki değildir. Ahlaki bir iş olarak kabul ediyorsak, o zaman bu parlamentonun ve siyasetin üzerine gölge düşer” dedi. Binali Yıldırım ise “Etiktir, değildir. Ben oğluma ne bakanlıktan iş verdim, ne de başka bir şey. Müdahale etmem söz konusu olmadı” diye yanıt verdi.

YENİ GEMİLER VE YENİ ŞİRKET

Erkam ve Büşra Bahar Yıldırım'ın sahibi oldukları Derin Denizcilik, daha sonra “CITY” ve “Hawke Bay” adlı iki geminin işletmeciliğini üstlendi.

Hawke Bay adlı geminin önceki sahibi ise İran'ın resmi gemicilik şirketi Islamic Rebuplic of Iran Shipping Lines adlı şirket.

Erkam ve Büşra Bahar Yıldırım kardeşler, 17 Ağustos 2005 tarihinde, Binali Yıldırım'ın en büyük çocuğu Bülent Yıldırım'la birlikte yeni bir şirket kurdu: Gaye İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Şirketin 1 milyon TL’lik sermayesinin 500 bin TL’si Ziya Alp Gülan’a; 300 bin TL Erkam Yıldırım’a, 100’er bin TL’si de Bülent ve Bahar Büşra Yıldırım kardeşlere aitti. Şirketin kuruluşunun üzerinden henüz 6 ay geçmişken büyük ortak Ziya Alp Gülan, 500 bin TL’lik payını Yıldırım kardeşlere devretti.

2008'DEN SONRA İŞLERİ İYİCE BÜYÜTTÜ

2008 yılından sonrasına dair haberlerde, Yıldırım ailesinin işlerinin büyüdüğü, gemi ve şirket sayısının arttığı görüldü.

2016 yılında yayımlanan ve uluslararası deniz odalarının kayıtlarına dayandırılan haberlerde Yıldırım Ailesi’nin doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 17 şirketi ve 30 gemisi olduğu öne sürüldü.

2017 yılında basına yansıyan haberlerde ise Yıldırım Ailesi'nin Hollanda'da 18, Hollanda Antilleri'nde 1, Malta'da 4 şirketi; Hollanda'da 7 taşınmazı; Malta'da 3 ve Hollanda'da 8 gemisi olmak üzere yaklaşık 140 milyon dolar serveti olduğu iddia edildi.

KUMAR MASASINDA FOTOĞRAFLANDI

Erkam Yıldırım, bu yıllarda Singapur'da Marina Bay Sands Hotel’in casinosunda kumar masasında çekilen görüntüleriyle gündeme geldi.

MAL VARLIĞININ KAYNAĞINI SORAN GAZETECİYE DAVA

T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz, 2019'da kaleme aldığı yazılarında Yıldırım Ailesi'nin gemi filosunun ve servetinin kaynağını sordu. Bunun üzerine hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "basın yoluyla hakaret" suçlamalarıyla davalar açıldı.

Yılmaz, mahkemedeki savunmasında "Binali Bey defalarca milletvekilliği yaptı, belediye başkanlığına aday oldu, bakanlık, Meclis Başkanlığı yaptı. Serveti konusu gündeme geldiğinde şeffaf olduğunu, hesap verebileceğini söyledi. Gazeteci bunu sorar, ben de bir gazetecinin yapması gerekeni yaptım" dedi.

Açılan kamu davası beraat ile sonuçlandı. Binali Yıldırım da Mehmet Y. Yılmaz hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

DERİN DENİZCİLİK 2020'DE GEMİLERİNİ SATTI

2020 yılında Derin Denizcilik'in DD Marmara, DD Ege ve DD Karadeniz isimli 3 gemisini, her birinin 10 milyon dolara Çinli bir alıcıya sattığı basına yansıdı. Haberde bu satışlarla Derin Denizcilik'in filosundaki tüm gemileri satmış olduğu belirtildi.

Yıldırım Ailesi'nin servetinin, sahip oldukları diğer şirketlerin ve gemilerin güncel durumuna dair basına yansıyan bir açıklama bulunmuyor.