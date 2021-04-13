Erkan Baş'tan AKP'ye '128 milyar dolar' tepkisi: Onların gemileri yürüyor ama halk batıyor
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Merkez Bankası'nın rezervindeki 128 milyar dolarla ilgili AKP'ye sert tepki gösterdi.
Erkan Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, pandemi nedeniyle bugünlerde 200'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Yeni vaka sayılarında rekor kırıldığını, iktidarın tam kapanma beklentisine "Para yok" diye karşılık verdiğini öne süren Baş, "Tam kapanma isteyince para yok ama ekonomi uçuşta" ifadesini kullandı.
'ÜRETMEYEN BİR EKONOMİ YARATTILAR'
"İktidar ve onun yanındaki azınlık için ekonominin tıkırında olduğunu" dile getiren Baş, "Üretmeyen bir ekonomi yarattılar. İhracatımız, ithalatımızın hep gerisinde. Plan diye sundukları hiçbir şey hayata geçmedi, tutmadı" diye konuştu.
'HALK BATIYOR'
İktidar ile halkın aynı gemide olmadığını belirten Baş, "Onların gemileri yürüyor ama halk batıyor" görüşünü savundu.
'KİMİN CEBİNE GİTTİ?'
Merkez Bankası'nın rezervindeki 128 milyar dolarla ilgili tartışmalara da değinen Baş, "Bu dolarlar vatandaşın cebine gitmediyse kimin cebine gitti? Kimler bu süreçte servetlerine servet kattı? Türkiye'nin temel gündemi budur. 128 milyar doları inatla soracağız ve her bir kuruşun hesabını bu iktidar verecek. Aşı sorununu çözecek, tam kapanmayı sağlayacak, ülkenin tüm işsizlik sorununu çözecek bir paradan söz ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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