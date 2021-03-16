Erkan Baş'tan Fahrettin Koca'ya: İstifa etmeyi düşünüyor musunuz

16 Mart 2021 Salı, 16:05

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM’de haftalık basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erkan Baş, hükümetin koronavirüsle mücadele politikasını eleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Baş, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz” diye sordu.

Erkan Baş şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanı’na sesleniyorum; yahu siz daha 15-20 gün önce katıldığınız cenazeden sonra ‘Bu kadar kalabalık olacağını öngörmemiştim, özür dilerim’ demediniz mi? Özür dileyip aynı şeyi yapıyorsunuz cenazesine gizli gizli katılıyorsunuz. Sonra aynı şeyi yapmaya hiç mi utanmıyorsunuz?

İstifa diye bir kelime var biliyor musunuz? ‘Ben söylediklerimi kendi parti yöneticilerime bile yaptıramıyorum, demek ki beceremiyorum’ diyemiyor musunuz? Ölüyoruz sayın bakan ölüyoruz, sizin basiretsizliğiniz yüzünden ölüyoruz! Bizden utanmıyorsun, hayatını halk için feda eden mesai arkadaşlarından da mı utanmıyorsun. Cenazede, kongrede, hayatın her alanında yaşanan bu eşitsizliğe, bu vurdumduymazlığa, bu adaletsizliğe isyan ediyoruz. Lanet olsun sizin kongrelerinize.”