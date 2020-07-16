Erkeğe teşvik kadına tehdit

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul Sözleşmesi konusunda hazırladığı bilgi notunu Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sundu. Bilgi notunda özetle şunlar yer aldı:

TÜM KADINLARA TEHDİT

Sözleşmeye karşı çıkmak şiddet uygulayan erkeklere teşvik, tüm kadınlara ise tehdittir. İstanbul Sözleşmesi psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, kadın sünneti, kürtaja zorlama, zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet olmak üzere kadına yönelik şiddetin tüm türlerini içeriyor.

SÖZLEŞME DAHA KAPSAMLI

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun İstanbul Sözleşmesi kadar kapsamlı bulunmuyor. İstanbul Sözleşmesi’nde eski eşe uygulanan şiddet cezayı ağırlaştırma sebebi olurken yürürlükteki mevzuatta böyle bir düzenleme yok. Benzer şekilde İstanbul Sözleşmesi’nde kadına yönelik ısrarlı takip suçu tanımı yapılırken bu da mevzuatta yer almıyor. Buna göre İstanbul Sözleşmesi yürürlükteki mevzuattan daha kapsamlı ve kadını daha çok koruyan bir içeriğe sahip bulunuyor.

BOŞANMA GEREKÇESİ YANLIŞ

Şiddet gören kadının uzaklaştırma kararı ile şiddetin failinden korunması, kadınların can güvenliği açısından önem taşıyor. Uzaklaştırma nedeniyle boşanmaların arttığı iddiası geçerli değil. Boşanmada sosyoekonomik nedenler başta.

CİNAYETLER NORMALLEŞİR

İstanbul Sözleşmesi’nin ahlak dışı, din ve namus karşıtı maddeler içerdiği iddiasının da geçerliliği yok. Sözleşmede tarafların “kültür, gelenek, görenek, din ya da sözde namus nedeniyle herhangi bir şiddet eylemi için gerekçe oluşturulmamasının sağlanması” hükmü bulunuyor. Söz konusu hükme karşı çıkmak töre ve namus cinayetlerini kabul etmek; din, töre ve namusun şiddet eylemlerine gerekçe olmasını normalleştirmek anlamına gelecek.

EŞCİNSELLİK İDDİASI ASILSIZ

İstanbul Sözleşmesi’nde eşcinselliğin meşrulaştırıldığı iddiası da asılsız. Sözleşmenin yalnızca bir maddesinde “cinsel yönelim” ifadesi geçiyor. Maddede mağdurların hakkını korumaya yönelik tedbirlerin hiçbir şarta bağlı kalmadan uygulanması hükmü kapsamında “cinsel yönelim” de sayılıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da sürecin gündemde tutulmasını istediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Ne değişti de sözleşmeden çıkıyorsun? Attığın imzaya sahip çıkamıyorsun” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.