Üniversite öğrencisi Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
Konya'da üniversite öğrencisi Havva Ç. (22), geçen pazar günü erkek arkadaşı Yusuf B.'nin (22) evinin banyosunda asılı olarak ölü bulundu. Genç kadın, toprağa verilirken, erkek arkadaşı da ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde olay günü evde olmadığını öne süren Yusuf B.'nin "Akşam saatlerinde kuzenimle buluşmak için evden ayrıldım, geri dönmedim. Gece bana ‘Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' mesajı atmış. Mesaj attım. Telefonu kapalıydı, iletilmedi. Akşam eve gittim. Kapı kilitliydi, banyo penceresinden içeri girdim. Doğal gaz borusuna asılı buldum" dediği ortaya çıktı.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokul öğrencisi Havva Ç., erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yusuf B.'nin evinin banyosunda ölü bulundu. İntihar ettiği öne sürülen Havva Ç., Ilgın ilçesi Harami Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan erkek arkadaşı Yusuf B. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİ ÖLÜM
Havva Ç.’nin erkek arkadaşı Yusuf B. emniyetteki ifadesinde, genç kadının olaydan önce kendisine ‘Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' yazılı mesaj attığını öne sürerek, "Havva ile sosyal medyadan tanıştık. Olaydan bir gün önce evime geldi. Olay günü akşam saatlerinde kuzenimle buluşmak için evden ayrıldım. Eve geri dönmedim. Gece saatlerinde bana ‘Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' mesajı atmış. Ben mesajı sabah saatlerinde gördüm. 'Ne biçim konuşuyorsun, ne demeye çalışıyorsun' diyerek mesaj attım. Telefonu kapalıydı ve mesaj iletilmedi. Sonra uyumaya devam ettim. Akşam saatlerinde eve gittim. Kapı kilitli olduğu için açamadım. Sonra banyo penceresinden içeri girdiğimde doğal gaz borusuna asılı buldum. Herhangi bir tartışmamız, sorunumuz yoktu’’ dediği öğrenildi.
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