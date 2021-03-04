Erkek kuzeni tarafından kaçırılarak istismar edildiği ifade edilen kız çocuğu kurtarıldı

Küçük yaştan beri amcasının oğlu tarafından kaçırılıp cinsel istismara uğradığı iddia edilen kayıp kız çocuğu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İddiaların odağındaki erkek gözaltına alındıktan dakikalar sonra kız çocuğu bulundu.

(İHA)
04 Mart 2021 Perşembe, 11:10
Erkek kuzeni tarafından kaçırılarak istismar edildiği ifade edilen kız çocuğu kurtarıldı
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Mersin’de 24 Şubat günü kayıplara karışan ve bir daha hiçbir haber alınamayan 15 yaşındaki S.U’nun annesi Güler U., Müge Anlı’nın programına konuk oldu. Anne, küçük kızının; 27 yaşındaki amcasının oğlu S.U. tarafından 13 yaşından beri kaçırılıp cinsel istismara uğratıldığını ve yine onun yanında olduğunu ifade etti.

Programda söylenenleri ihbar kabul eden Mersin Emniyeti, harekete geçerek kamyon şoförü S.U.’yu canlı yayında gözaltına aldı. S.U.’nun gözaltına alınmasından dakikalar sonra ise 15 yaşındaki kız bulundu.


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