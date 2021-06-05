Xavi: “Barcelona’yı çalıştırmak için acelem yok”
Barcelona’nın efsanevi isimlerinden Xavi, takımda görev almak için aceleci davranmayacağını söyledi.
İspanya’da yayın yapan La Vanguardia’ya açıklamalarda bulunan Xavi, Barcelona ve geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Xavi, Barcelona’nın başına geçmek için doğru zamanı bekleyeceğini ve bunun için herhangi bir mücadeleye girmeyeceğini belirtti.
“ÖĞRENİYORUM VE HATALAR YAPIYORUM”
Xavi, “Al Sadd ile yeni bir sözleşme imzaladım. Burada çok rahatım ve diğer takımların tekliflerine açığım ama sakin bir şekilde. Önceliğim ailem ve şu anda ayrılmak istemiyorum. Öğreniyorum, hatalar yapıyorum. Sadece Al Sadd’da değil gelecek yılki Dünya Kupası’nda çok güzel bir projede yer alıyorum. Barcelona’ya gidiyorum ve insanlar havaalanında bekliyorlar. Şehre gelir gelmez bana mesaj atmaya başlıyorlar. Şu anda Barcelona’da saygı duyulması gereken bir antrenör var. Aceleci olmayacağım.” dedi.
“TEKLİF ALDIM”
Barcelona’dan daha önce teklif aldığını söyleyen Xavi şu ifadeleri kullandı, “Bu elbette bir gün olacak ve karar vereceğiz. Bu teklif yıllar önce geldi ama zamanı değildi. Xabi Alonso geçtiğimiz gün kendi tarzından bir teknik direktör olmak istediğini söyledi. Ben de Barcelona’ya hayır dedim çünkü henüz doğru vakit gelmemişti.”
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