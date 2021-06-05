Porto, teknik direktör Sergio Conceiçao'nun sözleşmesini uzattı
Portekiz takımlarından Porto, teknik direktör Sergio Conceiçao'nun sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.
Porto, deneyimli teknik adam Sergio Conceiçao'nun sözleşmesini 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Fenerbahçe’nin Emre Belözoğlu ile yollarını ayrılmasından sonra Ali Koç teknik direktörlük görevi için "Portekiz ya da Almanya ekolünden olacak" ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç’un açıklamalarından sonra Porto ile sözleşmesi haziran ayında bitecek Portekizli Sergio Conceiçao'nun Fenerbahçe ile görüşeceği iddia edilmişti.
Porto, Sergio Conceiçao ile sözleşme yenilediklerini sosyal medyadan şu paylaşım ile duyurdu:
?? ???????????????? ????????????????...— FC Porto (@FCPorto) June 5, 2021
???FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato#FCPorto #ComoNósUmDeNós pic.twitter.com/UT84q4XLg1
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