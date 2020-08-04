Erkek şiddeti bitmiyor! Balıkesir'de bir kadın öldürüldü
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kadın, bugün boşandığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
Yonca Tatarka (31), iddiaya göre, bugün boşandığı eşi S.T. (30) tarafından Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi Yeşil Cami yanında karşılaştı. Boşanan çift arasında tartışma çıktı. S.T. tartıştığı ve yeni boşandığı Yonca Tatarka’yı yanındaki tabanca ile vurup kaçtı.
Yonca Tatarka’nın silahla vurulduğunu gören çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Sağlık ekipleri Yonca Tatarka’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tatarka’nın boşandığı eşinden korunma kararı istemediği öğrenildi.
Olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü geniş güvenlik tedbiri aldı. Yonca Tatarka’nın yakınları sinir krizi geçirdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısı S.T.’yi kısa sürede yakaladı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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