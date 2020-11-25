Erkek şiddeti cezasız kalmasın

25 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı raporda ilginç tespitler yer aldı.

Kadına şiddet iddiasıyla yapılan suç duyurularında savcıların adli süreç başlattığı her 10 kişiden 7’si herhangi bir kovuşturma yapılmadan bırakıldı. İlgezdi, sosyal hayatı kısıtlayan siyasi iradenin kadına yönelik şiddeti kısıtlamaya yönelik hiçbir adım atmadığını belirterek “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” sadece kâğıt üzerinde kalan bir söylemden öteye gidemiyor” dedi.

TAKİPSİZLİK: Geçen 8 yılda kadına karşı fiziki, sosyal ve ekonomik şiddet uyguladığı gerekçesiyle 25 bin 481 kişi hakkında yapılan suç duyurusu üzerine “şüpheli” sıfatıyla harekete geçen savcılar,18 bin 551’i hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” gerekçesiyle işlem yapmadı.

7’Sİ SERBEST: 2012-2020 arasında işlem yapılan faillerin yüzde 73’ü serbest bırakıldı. Başka bir deyişle savcılıklarda hakkında işlem başlatılan her 10 kişiden 7’si herhangi bir adli sürece tabi olmadan serbest bırakılmış oldu.

HER YIL ARTIYOR: 2012’de faillerin yüzde 47’si hakkında “takipsizlik” kararı verilirken, bu oran yıllar içerisinde düzenli bir şekilde artarak 2019’da yüzde 82’ye ulaştı.

1.6 MİLYON KADIN: Son 8 yılda suç duyurusunda bulunmayan ama kolluğa başvuran 1.6 milyon kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemelerden koruma talep etti. Buna göre her hafta 3 bin 867 kadın şiddete maruz kaldı.