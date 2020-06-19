Erkek şiddetinden kurtulmak için pencereden atladı

19 Haziran 2020 Cuma, 09:07

DEHŞETİ YAŞADI

Olay, saat 02.30 sıralarında Güneşli Mahallesi 1257. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Ercan U., eşi Vesile U.'yu darp etmeye başladı. Ercan U., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçaklamaya çalışınca Vesile U. canını kurtarmak için birinci kattaki evin penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı. Yaralı kadının ayağında ve kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Ercan U. ise kendisini eve kilitleyerek evdeki eşyaları kırmaya ve kendisine zarar vermeye başladı.

GÖZÜ DÖNMÜŞ ADAMI KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Polis ekipleri de kendisini eve kilitleyip eşyaları kıran Ercan U.'yu uzun uğraşlara rağmen sakinleştiremedi. Bunun üzerine evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, eşyaları kırarken kendisine de zarar veren ve bitkin düşen Ercan U.'yu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan Ercan U. da hastaneye kaldırıldı.

TANIK KOMŞU OLAY ANINI ANLATTI

Kadının çığlıklarını duyup yardıma koşan Mehmet Tan yaşananları anlattı. Tan, "Adam şizofreni hastası. Karısını dövmeye kalktı. Adam kriz geçiriyormuş, bekledik biz de. Yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Polis ekiplerini aradık. Kadın kendini kurtarmak için aşağı atladı. Biz de onun yardım çığlığını duyduk, yanına gittik yardıma. Adam şu an gazı açmış çakmakla yakarım diye tehdit ediyor. Bütün camları kırıyor eliyle. Bıçak çekmiş kadına, kadının şu an ayağı kırık, kemiği de çıkmış yerinden" şeklinde konuştu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.