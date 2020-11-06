Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
İstanbul Ekonomi Araştırma’nın, “Erken seçim olmalı mı” sorusunu yönelttiği ankette katılımcıların yüzde 44,7’si ‘evet’ derken, yüzde 52,4’ü ise ‘hayır’ dedi.
İstanbul Ekonomi Araştırma, muhalefet liderlerinin sıkça gündeme getirdiği ‘erken seçim’ tartışmalarına yönelik bir araştırma yaptı.
Haziran ayında yaptıkları araştırmayı tekrarlayan İstanbul Ekonomi Araştırma’nın anketine göre, katılımcıların yüzde 44,7’ü erken seçim olması gerektiğini düşünürken, yüzde 52,4’ü ise erken seçime sıcak bakmıyor. Katılımcıların yüzde 2,9’unun ise konuyla ilgili fikri veya cevabı yok.
30 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1525 kişi ile yapılan anket çalışmasın Haziran ayı sonuçlarına bakıldığında ise, erken seçim isteyen katılımcılarda artış görülürken, istemeyenlerde ise düşüş görülüyor.
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