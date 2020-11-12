Erken Teşhis Kedilerin de Hayatını Kurtarıyor
Dünyadaki kedilerin, yarısından fazlasının düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirilmediğini biliyor muydunuz?
International Cat Care’in gerçekleştirdiği uluslararası araştırma,
kedi sahiplerinin yüzde 40’tan fazlasının kedilerini sağlık kontrollerine
götürmediğini gösteriyor. Oysa, hastalıkların erken teşhis edilebilmesi ve
etkisinin azaltılması için yetişkin kedilerin yılda en az bir kere, yavru
kedilerin ise çok daha sık aralıklarla veteriner hekim tarafından sağlık
kontrollerinden geçirilmeleri gerekiyor.
Kedilere olan sevgimiz,
tartışılmaz. Ancak konu kedilerimizin sağlığına geldiğinde, sevgimiz aksiyona
yeterince dönüşmüyor; kedilerin sağlık ve yaşam kalitesi için kritik önemde
olan düzenli sağlık kontrollerini gerçekleştirmiyoruz. Kedilerin düzenli sağlık
kontrollerinden geçirilmemelerinin ardında, kedi sahiplerinin doğru bildiği
yanlışlar, veteriner kliniği ziyareti için gerekli hazırlıklar ve klinik
ziyaretinin kedilerde yarattığı düşünülen ek stres gibi unsurlar bulunuyor.
Ayrıca, kedilerin doğaları gereği ‘gizemli canlılar’ olma özelliği, acı
eşiklerinin yüksek olmasına, bu da kedilerin sağlık kontrolüne ihtiyaçları
olmadığı gibi yanlış bir kanıya sahip olmamıza neden olabiliyor. Tüm bu
alanlarda kedi sahiplerinin farkındalığını artırabilmek ve kedilerin daha sık
sağlık kontrollerinden geçirilmelerini teşvik edebilmek amacıyla, kedi ve köpek
beslenmesinde dünyanın önde gelen şirketi Royal Canin, 15 Ekim-15 Kasım
tarihleri arasında “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyasını
hayata geçiriyor.
‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’
misyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Royal Canin, 15 Ekim – 15 Kasım
tarihleri arasında düzenlediği kampanyasında,?İstanbul Veteriner Hekimler Odası
(İVHO),?Kedi Hekimliği Derneği (KHEDİ),?Kedici Veteriner Hekimler Derneği
(KEDVET),?Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) ve Küçük Hayvan
Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD)?ile program ortaklığı gerçekleştiriyor. “Kedinizi
Veteriner Hekimine Götürün” kampanyası ile evcil hayvan sahiplerini kedileri
için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ediyor, koruyucu hekimlik uygulamalarının
önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini
iyileştirmeyi amaçlıyor.
Kedi
sahiplerinin bu süreçte ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi ve bakım
önerisini, kampanya için yaratmış olduğu www.kedimklinikte.com websitesinde bir araya getiren Royal Canin, site üzerinden,
kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat edilmesi gerekenleri
hayvan sahiplerinin bilgisine sunuyor. Hayvan
sahipleri aynı zamanda, kedi psikolojisi, davranışları ve hayvan beslenmesine
dair doğru bilinen yanlışları da web sitesinde yer alan videolar aracılığıyla
keşfedebiliyor.
Kampanya
kapsamında sokaklarda ve bakımevlerinde yaşayan hayvanları da unutmayan Royal
Canin, #kedimklinikte etiketiyle sosyal medyada yapılacak her paylaşım
karşılığında 1 KG mama bağışını bakımevlerine ulaştırma taahhüdünde bulunuyor.
Düzenli sağlık
kontrolleri, hayat kurtarıyor
Kediler,
bağımsız oldukları ve köpeklerden daha az sağlık kontrolüne ihtiyaç duydukları
gibi bir üne sahip olsalar da köpeklerle benzer bakıma ihtiyaç duyuyorlar.
İstatistiklere göre, kedi sahipleri, köpek sahiplerine oranla daha az sıklıkla
veteriner kliniğine götürülüyor, çünkü kedilerin genellikle köpeklerden daha
sağlıklı olduğu düşünülüyor. Royal Canin, “Kedinizi Veteriner Hekimine
Götürün” çağrısı ile bu algıyı değiştirmeyi amaçlıyor.
Sorumlu hayvan sahipliğine katkıda bulunacak uygulamaların, hayvanlarla etkileşime geçen tüm canlıların sorumluluğu olduğu bilinci ile çalışmalarına yön verdiklerini belirten Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, kampanya ile ilgili şunları söyledi: “Hayvanlar için daha iyi bir dünya sağlama amacımız kapsamında hayata geçirdiğimiz bu farkındalık kampanyası ile birlikte, kedilerin yavruluk döneminden itibaren düzenli veteriner kliniği ziyaretlerine başlamasını teşvik etmek istiyoruz. Bu düzenli kontroller sayesinde hayvan sahiplerinin kedi sağlığı, bakımı ve beslenmesine yönelik veteriner hekimlerden edineceği uzman bilgiler, kedilerimize uzun ve mutlu bir yaşam için en iyi şansı verecektir” dedi.
Çavuşoğlu
sözlerine şöyle devam etti: “Hayvanlar kendileri adına konuşamıyor, bu nedenle
onların yaşam kalitesinin artırılması bizlerin sorumluluğu. Kampanyamız ile
koruyucu hekimlik ve önleyici sağlık hizmetlerinin, hayvan dostlarımızın
sağlığı üzerindeki önemini vurguluyoruz. Özellikle bu hareketi kediler için
hayata geçiriyoruz; çünkü kediler doğaları gereği hastalık semptomlarını ya
göstermiyorlar ya da hastalıkları kritik noktaya ulaştığında gösterme
eğilimlerine sahipler. Sonuç olarak, hayvan sahiplerinin, semptomları
keşfetmesi gecikebiliyor. Düzenli sağlık kontrolleri, bu nedenle kedi sağlığı
ve refahı için oldukça kritik önemde. Düzenli sağlık kontrolleri
ile hastalıklar oluşmadan önüne geçebilmeyi ve bir hastalık söz konusu ise,
hastalık ilerlemeden müdahale edebilmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de, tüm kedi
sahiplerini kampanyamızda buluşturuyor; veteriner odaları, dernekleri ve ülkemizdeki
veteriner hekimler ile tek ses, tek yürek olarak ‘Kedinizi Veteriner
Hekimine Götürün’ çağrısında bulunuyoruz.”
Royal
Canin Hakkında:
ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.
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