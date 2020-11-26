Ermenekli madenciler savcılıkta ifade veriyor: Beldede sıkıyönetim başlatıldı

26 Kasım 2020 Perşembe, 10:54

Madencilerin aktardığına göre Ermenek Adliyesi ve maden sahibi Fehmi Özbey’in ofisinin etrafı kolluk kuvvetleri tarafından çevrildi. Dün jandarma ve polisin sert müdahalesi ile karşılaşan madenciler, bugün de adliye önüne gelmeleri engellendi. Kolluk kuvvetleri, patron Fehim Özbey'in ofisinin abluka altına aldığı belirtildi. Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, adliye önünde de yoğun bir kolluk gücü bulunuyor.

BELDEDE SIKIYÖNETİM BAŞLATILDI

Bağımsız Maden- İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, madencilerin Güneyyurt beldesinin kolluk kuvveti tarafından fiilen kapatıldığı belirtilerek, “Sendikamızın öncülüğünde yürütülen direnişi hukuka aykırı bir şekilde engellemek isteyen devlet, bütün Güneyyurt beldesinde fiili sıkıyönetim başlattı. Madencilerin ve Ermenek halkının meydana girmesine, sokakta dolaşmasına dahi izin verilmemektedir. Kolluk kuvveti Güneyyurt sokaklarındaki vatandaşa valinin sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini söyleyerek görevini kötüye kullanmakta, seyahat hürriyetini, kişi özgürlüğü ve güvenliğini hiçe sayarak suç işlemektedir” denildi.

Açıklamada gözaltına alınan madencilerin serbest bırakılması istenirken, yetkilileri şöyle seslenildi:

“Bütün bu hukuka aykırı uygulamalara karşı Ermenek Nöbetçi Savcılığı, Jandarma Komutanlığı, Ermenek Adliyesi ve Karaman Valiliği ile iletişim denemelerimiz karşılıksız kalmış, bu uygulamaya karşı idarenin ve kolluğun bütün kurumları kayıtsız kalmış, görevlerini yerine getirmemiş ve bu suça ortak olmuştur. Ermenek halkının ve madencilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı, seyahat özgürlüğü kolluk veya idare tarafından keyfi kararlar ile engellenmez.”

"MADENCİ SUSMAYACAK"

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, madencilere yönelik sert müdahalelere tepki göstererek, "Soma'da, Gebze'de, Ermenek'te hep aynı tiyatro sahneleniyor. Haklarını talep eden maden emekçilerine kulaklar tıkanıyor, hakkı için yürümek isteyen emekçiler engelleniyor. Maden emekçisi susmaz, Hakkı olanı alana kadar da susmayacak!" açıklamasında bulundu.

"BU NEYİN KORKUSU"

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da müdahaleye tepki göstererek, "Bu neyin korkusu" diye sordu. Baltacı, "Adliyeye anayasal hakkını kullanan emekçiyi değil, haklarını gasp eden patronu getirin" dedi.