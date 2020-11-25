Bu kez madenciye barikat: Ermenekli madencilerin Ankara'ya yürüyüşü engellendi

25 Kasım 2020 Çarşamba, 14:49

Karaman Ermenek'te bir yılı aşkın süredir maaş ve tazminatlarını alamayan Cenne ve Seba Maden Ocağı işçileri, kendilerine verilen sözlerin tutulmaması üzerine Ankara'ya yürüme kararı aldı.

Maden işçilerinin bugün Ankara'ya başlatıkları yürüyüşe jandarma tarfından izin verilmedi. Yolları kesilen işçilerin önüne Jandarma tarafından barikat kuruldu.

Ermenekli maden işçileriyle birlikte direnen Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin fenalaştı ve işçiler tarafından hastaneye götürüldü.

Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Başkanımız Tahir Çetin hastanede serum takıldı. Durumu iyi. Bir saat içinde barikat başında olacak ve Ankara Yürüyüşü'müz başlayacak" denildi.