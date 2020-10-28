Ermenilerden Elon Musk’a Türkiye çağrısı: Turksat-5A’yı durdurun
Ermeni örgütleri, 30 Kasım´da Türk uydusu TURKSAT 5A´yı uzaya gönderecek olan Elon Musk'ın SpaceX şirketini, sözleşmeyi iptal etmesi talebiyle e-posta yağmuruna tuttu.
27 Eylül'de, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait mevzi ve sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası patlak veren Dağlık Karabağ gerilimin yankıları tüm dünyada sürerken, Ermeni örgütleri, Türkiye ile SpaceX arasında TURKSAT 5A'nın uzaya fırlatılmasına ilişkin yapılan anlaşmayı hedef aldı.
TechCrunch'ta yer alan habere göre, şirkete yüzlerce mükerrer ve benzer varyasyonlara sahip e-postalar atan Ermeniler, dünya çapındaki Ermenileri temsil ettiklerini veya onlarla dayanışma içinde olduklarını öne sürerek, şirketten Türk hükümeti ile olan anlaşmayı iptal etmelerini talep etti.
Airbus tarafından inşa eden ve 30 Kasım'da SpaceX tarafından uzaya fırlatılacak olan Türk uydusu Türksat-5A Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da geniş bir alana hizmet sağlayacak. SpaceX CEO'su ve kurucusu Elon Musk, 9 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüşmek için Ankara'ya gelmişti.
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