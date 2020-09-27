Ermenistan Başbakanı: Kutsal vatanımızı korumaya hazır olun
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalarla ilgili bir mesaj yayımladı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Kısmi seferberlik ve sıkıyönetimi görüşeceğiz; vatanımızı korumaya hazır olun
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Güvenlik Konseyi'nin toplandığını duyurdu. Paşinyan, hükûmetin sıkıyönetim ve kısmi seferberlik seçenekleri üzerinde duracağını söyledi ve ekledi "Kutsal vatanımızı korumaya hazır olun" dedi.
SIKIYÖNETİM VE SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Yaşananların ardından Ermenistan’da sıkıyönetim ilan edildiği duyuruldu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sıkıyönetim ilan edildiğini ve topyekün seferberlik kararı alındığını duyurdu.
Uluslararası haber ajansları, Dağlık Karabağ’ın da sıkıyönetim ve seferberlik ilan ettiğini duyurdu.
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