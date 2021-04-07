Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Putin’den yardım talep etti

07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:49

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen yıl Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile yapılan çatışmalarda esir alınan savaş tutsaklarının salıverilmeleri için Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talep etti.

Putin'le görüşmek için Moskova'ya giden Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün bölgede önemli bir istikrar unsuru olduğunu Rus lidere iletti.

Paşinyan ayrıca Ermenistan'da yeni bir nükleer santral inşa edilmesi konusunda görüşmeler yapmak istediğini Putin'e ifade etti.

Ermenistan'ın Rus yapımı koronavirüs aşılarından büyük miktarda temin etmesini umduğunu da belirten Paşinyan, 1 milyon doz aşıya ihtiyaç duyduklarını söyledi.