Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği tarih açıklandı
Ermenistan Başbakanlık Ofisi Başkanı Arsen Torosyan yaptığı açıklamada, Paşinyan’ın ülke parlamentosunun feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılması amacıyla istifa edeceğini belirtti.
Torosyan, Paşinyan’ın istifasıyla ilgili açıklamada bulundu. Ermenistan Başbakanlık Ofisi Başkanı, "Paşinyan, ülke parlamentosunun feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılması amacıyla 20 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında istifa edecek. Bu süre, kanunlarda öngörülüyor" ifadelerini kullandı.
Sputnik’e demeç veren Torosyan, İktidardaki 'Sivil Anlaşma' partisinin seçim merkezine Bölgesel İdare ve Altyapı Bakanı Suren Papikyan'ın başkanlık edeceğini dile getirerek ifadelerini şöyle sürdürdü:
“Seçim merkezinin çalışmalarını kendisiyle beraber Çevre Bakanı Romanos Petrosyan ve Başbakan Başdanışmanı Arayik Arutyunyan'ın koordine edecek.”
Torosyan, seçim kararının nihai olduğunu doğrulayarak, "Siyasi bir karar alındı. Bu karar, parlamentodaki ve bazı parlamento dışı güçlerle görüşüldü. Seçimin yapılması kararı ülke çıkarlarından kaynaklanıyor" dedi.
Daha önce Ermenistan Başbakanı Paşinyan, haziran ayında yapılacak erken parlamento seçimleri için nisan ayında anayasa gereği istifa edeceğini açıklamıştı.
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