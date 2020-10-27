Ermenistan Berde’ye saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var
Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği füzeli saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Goranboy, Terter ve Berde bölgelerine roketle saldırdığını duyurdu. Berde'nin Karayusuflu köyüne roket düşen roket sonucunda sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Yaralananlar arasında kadınlar ve çocuklar da var. Ermenistan savaş suçlarına devam ediyor" dedi.
Ermenistan ordusu 3. kez ilan edilen ateşkes ihlal ederek füzeli saldırılarını yoğunlaştırdı.
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