Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Brüksel yolcusu

21 Ekim 2020 Çarşamba, 10:54

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceği ifade edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre açıklamada, Ermenistan’ın NATO ve AB liderlerinin çatışmaları durdurmak ve ateşkes anlaşmasını “yeniden canlandırmak” için “mümkün olan her şeyi yapmalarını” beklediği söylendi.

Dağlık Karabağ’ı 27 yıldır işgal altında bulunduran Ermenistan, geçen hafta Rusya’nın arabuluculuğu ile ateşkes masasına oturmuş fakat ateşkes anlaşmasının imzası kurumadan, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence başta olmak üzere birçok sivil yerleşim yerine saldırarak onlarca sivilin yaşamlarını yitirmesine sebep olmuştu.