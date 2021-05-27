Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan istifa etti

Ermenistan’da Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

AA
27 Mayıs 2021 Perşembe, 21:48
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan istifa etti
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’ın istifa mektubunu sunduğunu açıkladı.

Açıklamada, istifanın gerekçesine yönelik bilgi verilmedi.

Ayvazyan, Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından 18 Kasım 2020’de göreve gelmişti.


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