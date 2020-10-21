Ermenistan Dışişleri Bakanı Moskova’da

21 Ekim 2020 Çarşamba, 11:58

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan’ın Facebook’tan yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan’ın kısa süreli bir ziyaret için Moskova’da bulunduğunu ifade etti. Daha önce Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının 23 Ekim’de Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceği belirtilmişti. Dağlık Karabağ ile ilgili müzakere sürecine ABD de dahil oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, üzerinde anlaşılan ikinci ateşkesin de ihlal edilmesinden sonra 19 Ekim’de Ermenistan tarafıyla Dağlık Karabağ’daki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik görüşmeler yürütmek için Moskova’ya gelmeye hazır olduğunu ifade etmişti.