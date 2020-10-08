Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

08 Ekim 2020 Perşembe, 09:31

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Ermenistan sabah saatlerinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından roket atıldı. Berde ve Ağcabadi köylerine de silahla ateş açıldı. Azerbaycan ordusunun olayla ilgili çalışmalara başladığı söylenildi.

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye sabah saatlerinde roket saldırısı düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğü, çok sayıda yaralının bulunduğu ve bir çok sivil yerleşimin zarar gördüğü ifade edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sabah 07.00 saatlerinde işgal altındaki Dağlık Karabağ dışında bulunan Berde, Ağcabedi şehirleri ile Goranboy, Terter, Ağdam şehirlerinin köylerine top atışları gerçekleştirdi.

Ermenistan’ın saldırılarında 1957 doğumlu Guliyeva Turyan Tofig isimli kadının evinde ölü bulunduğu ve evinin de hasar gördüğü belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi.

Öte yandan, dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 top, 1 `Acacia´ kundağı motorlu topçu cihazı ve yaklaşık 30 aracı imha ettiği duyuruldu. Ermenistan güçlerinden 1´inci ve 7´nci alaylarından bir grup askerin mevzileri terk ederek kaçtığı ifade edildi.

ÖNCEKİ GÜN 24 SİVİLİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, 27 Eylül’de Ermenistan’ın saldırısı ile tırmanan gerilimde çok sayıda insan yaralanırken Ermenistan ordusu önceki gün Azerbaycan’ın en büyük ikinci kentine saldırı düzenlemişti.

Sivilleri hedef alan Ermeni ordusu çok sayıda insanı öldürmüş ve yüzlerce insanı da yaralamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili olarak, Ermenistan saldırıları sonucunda 24 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 121 kişinin yaralandığını ve 300'den fazla yerleşim yerinin tahrip edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti. Bakanlık, Azerbaycan makamlarının Ermenistan´ın hukuksuz saldırılarını belgeleyen tüm kanıtları, uluslararası resmi kurumlara sunacağını açıkladı.