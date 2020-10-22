Ermenistan radyosundan skandal fotoğraf kullanımı: Serdar Ortaç’ı öldürdü

22 Ekim 2020 Perşembe, 12:39

Erivan Radyosu olarak bilinen Ermenistan Kamu Radyosu, Karabağ’da Azerbaycan ile devam eden çatışmalarla ilgili haberlere yer verirken bir skandala imza attı.

11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde ‘Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı’ başlıklı bir haber yayımlandı.

Sözcü’de yer alan habere göre, 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin‘in fotoğrafı kullanıldı. Sitedeki 21 Ekim tarihli “Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor” başlıklı haberde de Serdar Ortaç’ın fotoğrafı kullanıldı.

KAAN GİRGİN’LE YAN YANA

Kullanılan fotoğraf 2000 yılında Sivas 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda çekilen bir kare… Fotoğrafta 178’inci Piyade Er Eğitim Alayı’nda bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç ile Kaan Girgin yer alıyor.

“AZERBAYCAN İÇİN SAVAŞIRIM” DEMİŞTİ

İki gün önce Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları üzerine bir açıklama yapan Serdar Ortaç, gerekirse Azerbaycan için askere gidebileceğini belirterek, “Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası” ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu editörlerinin, Serdar Ortaç’ın bu sözleri üzerine, 16 Ekim tarihli haberin görselini değiştirerek, popçunun fotoğrafını kullandıkları sanılıyor.