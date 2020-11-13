Ermenistan Savunma Bakanlığı'nda istifa
Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.
Hovhannisyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan ‘bilgi alanı’nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir” diye belirtti.
“KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM”
Hovhannisyan, "Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım” ifadelerini kullandı.
Hovhannisyan, siyasete karışmayacağını ve hayatını yeni neslin eğitimine katkı sağlayarak geçirmek istediğini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Fatih Altaylı'ya yeni görev
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
- 'Covid-19 bunun yanında hafif kalacak'
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
Video Haberler
- Çürük elmalar meyve suyu üretiminde kullanılacak
- Akşener yurttaşla türkü söyledi
- Beyoğlu'nda insanlık ölmemiş dedirten davranış
- Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı kamerada
- Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Korkunç an kamerada
- Sakarya'da insanlık ölmüş dedirten olay!
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Fatih Altaylı'ya yeni görev
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
- 'Covid-19 bunun yanında hafif kalacak'
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım