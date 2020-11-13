Ermenistan Savunma Bakanlığı'nda istifa

Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 08:26
Ermenistan Savunma Bakanlığı'nda istifa
Abone Ol google-news

Hovhannisyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan ‘bilgi alanı’nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir” diye belirtti.

“KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM”

Hovhannisyan, "Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım” ifadelerini kullandı.

Hovhannisyan, siyasete karışmayacağını ve hayatını yeni neslin eğitimine katkı sağlayarak geçirmek istediğini belirtti. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler