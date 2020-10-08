Ermenistan'da Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı görevden alındı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2020 Perşembe, 12:18
Ermenistan'da Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı görevden alındı
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Dağlık Karabağ'daki kriz devam ederken, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı görevden alındı. Interfax ajansı, Albay Argişti Kryamyan'ın kararname ile görevden alındığını duyurdu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Argişti'nin yerine Mikayel Hambardzumyan'ı atayan iki ayrı kararname imzaladı.

Nikol Paşinyan'ın teklifi üzerine Kryamyan'ın görevden alınmasına karar verildi. Kararnamede, Kryamyan’ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.


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