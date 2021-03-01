Ermenistan’da protestocular hükümet binasını bastı

01 Mart 2021 Pazartesi, 12:15

Ermenistan ordusunun, Paşinyan'ın istifasını talep etmesinin ardından ülkedeki gerilim sürüyor. Reuters'ın RIA haber ajansından aktardığına göre, bir grup Ermeni protestocu, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etmek için başkent Erivan'daki bir hükümet binasına zorla girdi.

Armen Sarkisyan, Paşinyan'ın Genel Kurmay Başkanı ve üst düzey yetkilileri görevden alma kararını reddettiğini açıklamıştı. Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri yayınlamıştı.

Ermenistan'da yaşanılanlar Paşinyan tarafından darbe girişimi olarak nitilendirilmiş, destekçilerini Ermenistan sokaklarına davet etmişti. Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanları görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan ordusu daha sonra yaptığı açıklamada, pozisyonlarını teyit ettiklerini kaydetmişti.

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