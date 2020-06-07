Ermenistan'da "son 24 saatte en yüksek Covid-19 vakası" tespit edildi
Ermenistan'da son 24 saatte tespit edilen 766 yeni vakayla yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti.
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 766 kişinin daha Covid-19'a yakalanmasıyla ülkede vaka sayısı 13 bin 130'a, ölü sayısı 10 artarak 200'e çıktı.
Ülkede, günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu.
Bugüne kadar 69 bin 171 testin yapıldığı ülkede, 4 bin 14 Covid-19 hastası iyileşti, 8 bin 844 hastanın ise tedavisi devam ediyor.
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