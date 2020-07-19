Ermenistan'dan Azerbaycan sınırına izleme sistemi oluşturma önerisi

19 Temmuz 2020 Pazar, 10:58

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerle bir araya gelen Paşinyan, Azerbaycan sınırında ateşkese uyulması ile ilgili güvenli bir uluslararası izleme sisteminin oluşturulmasından yana olduğunu açıkladı.

Paşinyan, "Pozisyonumuz değişmedi. Ateşkes ihlalleri konusunda sürekli olarak yapılan açıklamalar döngüsünden çıkmalıyız ve ateşkese uyulmasıyla ilgili güvenli bir uluslararası izleme sistemi oluşturulmalı” diye konuştu.

Karabağ çözümü konusunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığı çerçevesinde yürütülen müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, 'Azerbaycan’ın nihayet yapıcı bir pozisyon alması gerektiğini' ifade etti.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında geçen hafta başlayan gerilimi yorumlayan Paşinyan, Bakü'nün amacının 'beklenmedik bir saldırı ile Azerbaycan ordusunun yenilmezlik mitini somutlaştırmak, askeri başarı ile Ermeni tarafının ahlaki ve psikolojik durumunu ezmek ve ardından Karabağ’a saldırmak’ olduğunu söyledi.

Erivan ve Bakü, Ermenistan-Azerbaycan sınırında geçen hafta sonu başlayan gerginlikle ilgili birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltiyor. İki eski Sovyet ülkesi, hukuken Azerbaycan'ın, fiilen ise Ermeni güçlerin kontrolünde olan Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Bölgede 1994’te ateşkes ilan edilmesine karşın çatışmalar dönem dönem alevleniyor.

Kaynak: Sputnik