Ermenistan'ın eski başbakanından Paşinyan'a istifa et uyarısı
Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan'a bir tepki de Ermenistan'ın ilk başbakanı Vazgen Mikaeli Manukyan'dan geldi. Makunyan Paşinyan hükümetini eleştirerek, " Bugün tarihimizin en utanç verici sayfalarından birinde yaşıyoruz. Ermenistan’In geleceği tehdit altında. Bu hükümet istifa etmeli. Tek kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyimizi kaybedebiliriz" dedi.
Azerbaycan ordusu karşısında verdiği ağır kayıplar sonrası kendine destekçi arayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir darbe de Ermenistan'ın ilk başbakanı ve eski savunma bakanı Ulusal Demokratik Birlik Partisi Başkanı Vazgen Mikaeli Manukyan'dan geldi. Ermenistan hükümetini istifaya çağıran Manukyan, “Bugün tarihimizin en utanç verici sayfalarından birinde yaşıyoruz” dedi.
"İSTİFA ETMELİ AKSİ TAKDİRDE HERŞEYİ KAYBEDERİZ"
Manukyan, Ermenistan hükümetine tepki göstererek," Kötü bir dönemdeyiz. Ermenistan ve Ermenistan’ın geleceği tehdit altında. Durumu değiştirmek, geri dönmek mümkün mü? Evet! Ama mevcut hükümetle değil. Bu hükümet istifa etmeli. Tek kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyimizi kaybedebiliriz" dedi.
ASKERİ İSTİHBARATIN BAŞI GÖREVDEN ALINDI
Öte yandan, Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan, askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'i görevden aldığını duyurdu.
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