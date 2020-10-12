Ermenistan’ın Gence saldırısında 'Elbrus füzesi kullandığı' saptandı
Azerbaycan'ın Gence kentinde sivillere ait yerleşim yerini hedef alan füzenin orta menzili balistik füze Elbrus olduğu bildirildi.
Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Direktörü Gazanfer Ahmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Gence Valisi Niyazi Bayramov ile birlikte Ermenistan'ın vurduğu sivillere ait mesken önüne gelen ülkedeki yabancı diplomatik misyonların temsilcilerine açıklamalarda bulundu.
Sivillerin yaşadığı binaya isabet ederek büyük bir yıkıma sebebiyet veren füzenin kalıntıları üzerinde yaptıkları çalışmaların sonuçlarına değinen Ahmedov, "Kalıntılarından elde ettiğimiz veriler, saldırının Elbrus füzesiyle gerçekleştirdiğini gösteriyor. Saldırıda kullanılan Elbrus füzesini uzunluğu 11-14 metre, 700 kilogram patlayıcı barındırıp menzili 300 kilometredir" bilgilerini verdi.
NATO KARŞILIĞI SCUD FÜZESİ
Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Elbrus'un NATO'daki karşılığının Scud füzesi olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Scud, orta menzilli balistik bir füzedir ve nükleer başlıklar da taşıyabilir. Dünyadaki birçok savaşa dönüp bakarsak, 500 bine yakın sakini olan bir şehre balistik ve büyük bir yıkıcı güce sahip Scud füzesinin fırlatılması az görülen bir durumdur."
Gence halkı, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü yere enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak olayı kınadı.
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