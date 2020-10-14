Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi
Ermenistan ordusunun, geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivilin daha yaşamını yitirmesiyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, bugün sabah saatlerinde Terter iline yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.
Saldırı sonucu Narlı kasabasında yaşayan Adalet Ahundov (51) yaşamını yitirdi.
Ermenistan'ın son saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 43'e çıktı.
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Sen nerede sabredeceksin
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması
Video Haberler
- Trafikte tekme ve yumruklu kavga anı kamerada
- İyi temizlik yaptığını böyle kanıtladı
- Tarikatlar devlete sızıyor mu? sorusuna yanıt
- İstanbul’da şantiyede feci ölüm kamerada
- Su samurunu Gel pisi pisi, gel pisi pisi diye çağırdı
- Otoyolda korku dolu anlar
- CHP'li Özel, Berberoğlu kararını sert eleştirdi
- Çavuşoğlu canlı yayında küplere bindi! İşte o sözler
- Antalya'da skandal görüntüler...Serkan ben sıkacağım
- Halk otobüsünde dehşet anları!
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Sen nerede sabredeceksin
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması